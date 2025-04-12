В Херсоне россияне атаковали с дрона авто: погиб волонтер

Он проинформировал, что атака произошла около 16:00 в Днепровском районе города. Враг атаковал с дрона авто Благотворительного фонда "Настоящие". Из-за атаки оккупантов 27-летний водитель погиб на месте (волонтер), еще двое мужчин 30 и 49 лет получили ранения.

"Спасибо нашим друзьям-волонтерам за то, что продолжаете помогать жителям Херсонской громады, несмотря на непрерывный российский террор. Пострадавшим скорейшего выздоровления. Соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении начальника ГВА.