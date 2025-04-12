В Херсоне россияне атаковали с дрона авто: погиб волонтер
Сегодня в Херсоне российские оккупанты атаковали с дрона автомобиль. В результате атаки погиб молодой волонтер, еще два человека получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Херсонской городской военной администрации (ГВА) Романа Мрочко.
Он проинформировал, что атака произошла около 16:00 в Днепровском районе города. Враг атаковал с дрона авто Благотворительного фонда "Настоящие". Из-за атаки оккупантов 27-летний водитель погиб на месте (волонтер), еще двое мужчин 30 и 49 лет получили ранения.
"Спасибо нашим друзьям-волонтерам за то, что продолжаете помогать жителям Херсонской громады, несмотря на непрерывный российский террор. Пострадавшим скорейшего выздоровления. Соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении начальника ГВА.
Обстрел Херсона и нарушение перемирия
Отметим, что российские оккупанты ежедневно обстреливают Херсон. Город часто находится под атакой дронов и не только.
На прошлой неделе в пятницу стало известно, что россияне ударили FPV-дроном по Херсонской ТЭЦ. Президент Владимир Зеленский заявил в тот день, что Россия в очередной раз нарушила условия энергетического перемирия с Украиной.
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