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В Херсоне прогремел взрыв: оккупанты сообщают о "теракте"

Иллюстративное фото: в Херсоне прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированном Херсоне в воскресенье, 23 октября, был слышен взрыв. В городе якобы мог произойти "теракт".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистские Telegram-каналы.

По их информации, в Херсоне в один из автомобилей заложили взрывчатку. В соседних домах взрывной волной выбило окна. При этом данных о погибших или пострадавших пока нет.

В местном издании "Мост" рассказывают, что взрыв прогремел в районе улицы Черноморской. С чем он связан - пока неизвестно.

Обновлено 16:10

Пропагандистские СМИ рассказывают, что целью "теракта" якобы был "начальник местного СИЗО" Олег Тютюрай, но он "не пострадал".

При этом они отмечают, что в результате происшествия "погиб один человек и еще трое - получили ранения".

Напомним, ранее стало известно, что россияне начали блокировать связь в Херсоне для того, чтобы "отрезать" бойцов ВСУ от местных партизан.

Также мы писали, что, по словам руководителя пресс-центра Оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, украинские военные продолжают двигать линию фронта на Херсонском направлении.

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