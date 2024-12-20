В Херсоне показали кадры последствий массированного обстрела

Российские войска утром 20 декабря массированно обстреляли Херсон. В сети показали кадры последствий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.
Он отметил, что Херсон проснулся под удары оккупантов. Взрывы раздавались во всех районах города. По словам главы Херсонской ОВА, враг целенаправленно атаковал жилую застройку, социальную и критическую инфраструктуру.
По состоянию на 8:50 известно об одном погибшем и девяти раненых в результате обстрелов. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 60-летний мужчина. На момент вражеского удара он был в помещении.
Начальник Херсонской ГВА сообщил, что в городе повреждены электросети. Из-за этого не работают светофоры. Также жителей Херсонской общины предупредили, что сегодня в Херсоне также не работает ЦПАУ.
Местные власти сообщили, что по состоянию на 9:00 в Херсоне снова слышали взрывы. Город под вражеским обстрелом.
Стоит отметить, что Херсон - единственный областной центр, который был оккупирован россиянами в начале полномасштабного вторжения. Город освободили осенью 2022 года.
Однако оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Херсон, применяя артиллерию, дроны и другое вооружение.
Сегодня утром захватчики массированно ударили по городу. Оккупанты обстреляли жилые кварталы, критическую и социальную инфраструктуру.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.