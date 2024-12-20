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В Херсоне показали кадры последствий массированного обстрела

Херсон, Пятница 20 декабря 2024 09:08
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В Херсоне показали кадры последствий массированного обстрела Фото: появились кадры последствий обстрела Херсона (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска утром 20 декабря массированно обстреляли Херсон. В сети показали кадры последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

Он отметил, что Херсон проснулся под удары оккупантов. Взрывы раздавались во всех районах города. По словам главы Херсонской ОВА, враг целенаправленно атаковал жилую застройку, социальную и критическую инфраструктуру.

По состоянию на 8:50 известно об одном погибшем и девяти раненых в результате обстрелов. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 60-летний мужчина. На момент вражеского удара он был в помещении.

Начальник Херсонской ГВА сообщил, что в городе повреждены электросети. Из-за этого не работают светофоры. Также жителей Херсонской общины предупредили, что сегодня в Херсоне также не работает ЦПАУ.

Местные власти сообщили, что по состоянию на 9:00 в Херсоне снова слышали взрывы. Город под вражеским обстрелом.

Обстрелы Херсона

Стоит отметить, что Херсон - единственный областной центр, который был оккупирован россиянами в начале полномасштабного вторжения. Город освободили осенью 2022 года.

Однако оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Херсон, применяя артиллерию, дроны и другое вооружение.

Сегодня утром захватчики массированно ударили по городу. Оккупанты обстреляли жилые кварталы, критическую и социальную инфраструктуру.

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