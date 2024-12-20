В Херсоне показали кадры последствий массированного обстрела

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

Он отметил, что Херсон проснулся под удары оккупантов. Взрывы раздавались во всех районах города. По словам главы Херсонской ОВА, враг целенаправленно атаковал жилую застройку, социальную и критическую инфраструктуру.

По состоянию на 8:50 известно об одном погибшем и девяти раненых в результате обстрелов. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 60-летний мужчина. На момент вражеского удара он был в помещении.

Начальник Херсонской ГВА сообщил, что в городе повреждены электросети. Из-за этого не работают светофоры. Также жителей Херсонской общины предупредили, что сегодня в Херсоне также не работает ЦПАУ.

Местные власти сообщили, что по состоянию на 9:00 в Херсоне снова слышали взрывы. Город под вражеским обстрелом.