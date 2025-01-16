В Херсоне избили охранника укрытия: подробности

Инцидент произошел между 44-летним охранником укрытия и 40-летним местным жителем. На месте происшествия также находились 67-летняя заявительница и ее 45-летняя дочь.

Конфликт начался, когда мужчина с признаками алкогольного опьянения, пришел в укрытие с намерением выпить чаю.

По словам охранника укрытия, во время воздушной тревоги, около 17:20, когда в укрытии находилось четверо жителей соседних домов, в помещение зашел мужчина. Он вел себя странно, после того, как мужчина назвался и показал свое удостоверение, нападающий нанес ему несколько сильных ударов. В результате чего, работник Муниципальной стражи получил легкие телесные повреждения.

В руках у нарушителя была объемная сумка, и он кричал, что там оружие. Мужчина не растерялся: попросил присутствующих вызвать полицию и удерживал агрессивного мужчину до приезда патруля, несмотря на его дальнейшее неадекватное поведение.

Полиция оперативно задержала правонарушителя и доставила его в территориальное подразделение. Охранник укрытия подал официальное заявление в правоохранительные органы.

По факту нанесения телесных повреждений дознаватели Херсонского районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (Умышленное легкое телесное повреждение). Сейчас продолжаются следственные действия.