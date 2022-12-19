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В Херсоне во время утренней атаки россиян погиб гражданский

Фото: в Херсоне во время утренней атаки россиян погиб гражданский (t.me/phogovua)
Автор: Руслан Гаращенко

В Херсоне во время утреннего обстрела 19 декабря погиб мужчина. Также вчера россияне убили жителя одного из населенных пунктов Бериславского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской областной прокуратуры.

"В результате обстрела в одном из населенных пунктов Бериславской общины 18 декабря погиб местный житель. Утром 19 декабря в центре Херсона погиб мужчина", - говорится в сообщении.

Кроме того, меньше чем за двое суток вследствие вражеских атак пострадали пятеро гражданских.

Также повреждены жилые дома, админздания, транспорт и критическая инфраструктура.

Фото: последствия обстрелов Херсона (t.me/phogovua)

Напомним, за минувшие сутки оккупанты 69 раз обстреляли территорию Херсонской области. Из-за вражеских атак шесть человек получили ранения различной степени тяжести.

При этом сегодня утром 19 декабря враг вновь нанес удар по зданию Херсонской областной военной администрации.

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Херсон