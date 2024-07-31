В Херсоне мужчина бросил гранату в толпу: есть жертва и раненые

Напомним, что это не первый случай за лето. Мы сообщали, что недавно во Львовской области произошел взрыв на территории ТЦК. Неизвестный бросил на территорию ТЦК гранату.

Незадолго до этого из неизвестного автомобиля в Луцке бросили гранату в толпу. В результате инцидента пострадали пять человек.

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