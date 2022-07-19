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У Херсоні під удар потрапив Антонівський міст: з'явилося відео наслідків

Фото: у Херсоні під удар потрапив Антонівський міст (t.me/AFUStratCom)
Автор: Руслан Гаращенко

В окупованому Херсоні обстріляний Антонівський міст. Шляхопровід пробитий наскрізь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Місцеві жителі повідомили про сильний вибух в районі Антонівського мосту. Після чого над шляхопроводом піднявся дим.

Цю інформацію підтверджує Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Крім того, в Telegram-каналах з'явилося відео з місця події.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія зміцнює оборонні позиції на окупованих територіях півдня України. Що свідчить про серйозність, з якою командування РФ сприймає загрозу з боку ЗСУ.

Як відомо, міністр оборони Олексій Резніков публічно заявив, що президент Володимир Зеленський наказав звільнити південь країни, тому жителям тимчасово захоплених територій слід враховувати високу ймовірність деокупації та дбати про власну безпеку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Херсонракетный удар