У Херсоні сталася ДТП за участі поліцейських, є постраждалі

У Херсоні сталася дорожньо-транспортна пригода за участю співробітників поліції, у результаті якої постраждали пять осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Facebook поліції Херсонської області.

Так, у неділю, 5 квітня, близько 09:00 в Херсоні на перехресті вул. Українська та Тираспільська сталась ДТП за участю поліцейського автомобіля "Шкода Рапід" та "ВАЗ-2108".

"Автомобіль "ВАЗ 2108" рухався по другорядній дорозі вул. Тираспільська, а "Шкода Рапід" по головній вул. Українська. В результаті зіткнення "ВАЗ" перекинувся... До лікарні доставлені двоє працівників поліції, водій та двоє пасажирів "ВАЗу". Наразі встановлюється ступінь отриманих ними тілесних ушкоджень", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що попередня правова кваліфікація події - ч.1 ст.286 Кримінального кодексу "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Працівники Державного бюро розслідувань та слідчого управління обласної поліції проводять першочергові слідчі дії. Встановлюються всі обставини пригоди.

Нагадаємо, у Луганській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю інспектора прикордонної служби, в результаті якого загинули дві людини.

Як писало РБК-Україна, у кінці березня у Кіровоградській області п'яний поліцейський на авто врізався в дерево, в результаті аварії загинула пасажирка.