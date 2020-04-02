У Херсоні підтвердили перший випадок коронавірусу, в області - 3 нових, один - летальний

Ілюстративне фото (flickr.com/hospitalclinic)

Херсон закривають на карантин, на в'їздах і виїздах з міста буде встановлено 5 блокпостів

У Херсоні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19 у 42-річного чоловіка. Про це Facebook написав заступник міського голови Херсона Ігор Козаков.

За словами заступника мера, сім'ю хворого відправили на обсервацію.

"У нашому місті зареєстровано перший випадок коронавірусу. Це 42-річний мешканець Херсона, який поступив до лікарні з пневмонією. Сьогодні о 16 годині факт зараження підтвердив другий розгорнутий тест на коронавірус. Всі лікарі, які контактували з хворим, вже відправлені на обсервацію. Члени сім'ї хворого: батько, мати, дружина і дитина, також на обсервації", - сказав Козаков.

Він також зазначив, що найближчим часом у під'їзді багатоповерхового будинку, де живе хворий, проведуть дезінфекцію.

За його словами, рівно опівночі Херсон закриють на карантин.

"На в'їзді і виїзді будуть стояти п'ять блокпостів. Прошу громадян зберігати спокій, залишатися вдома і при наявності перших симптомів звертатися до свого сімейного лікаря", - додав Козаков.

Голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв Facebook повідомив, що в області підтвердили три нових випадки COVID-19. Один з них виявився смертельним.

"Протягом доби ми отримали три нових лабораторно підтверджених випадків коронавірусу в нашій області. На жаль, один з цих випадків виявився смертельним", - сказав він.

Гусєв не повідомив, хто саме став жертвою захворювання.

Голова ОДА також розповів, що стан дівчини, яка захворіла кілька тижнів тому і знаходиться в лікарні, має позитивну динаміку.

Нагадаємо, станом на вечір 1 квітня в Україні підтвердили 794 випадки коронавірусу. За добу захворювання на коронавірус підтвердили 125 українцям. Вилікувалися - 13 людей. Крім того, в Україні до 20 осіб зросла кількість померлих від коронавірусу.

Загалом у світі відомо про 921 020 офіційно підтверджених випадків коронавірусу.