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У Херсоні окупанти чекають політтехнологів з РФ та облаштовують склади, - розвідка

Фото: у Херсоні очікують російських політтехнологів (facebook com Оленка Краснокутська)
Автор: Наталія Юрченко

У Херсоні окупанти облаштовують склад боєприпасів у драматичному театрі. Крім того, "адміністрація" міста чекає російських політтехнологів для проведення так званого "референдуму".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.

За даними розвідки, у приміщенні Херсонського драматичного театру ім. Миколи Куліша окупанти створили склад артилерійських снарядів. Розвантажування тривало в ніч з 11 на 12 липня. Зараз армія РФ посилено охороняє скверу та вулиці довкола театру.

Також окупанти видали другий номер російської газети "Надднепрянская правда" з тиражем до 40 тисяч примірників. Серед заголовків пропагандистського ЗМІ: "Херсон получит: паспорта, связь, российские банки", "Новости СВО", "Профсоюз всегда беспокоился о правах трудящихся" тощо.

Крім того, самопроголошені "керівники" Херсону очікують політтехнологів з Росії, які мають організувати підготовку та проведення "референдуму". Російських кураторів розмістять у готелі "Бордо", який вже охороняють бойовики.

Розвідка також зазначає, що до мобільного госпіталю у Херсоні два КамАЗи привезли близько 40 поранених російських солдатів.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ знищили ще один російський склад з боєприпасами під Херсоном.

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Херсон