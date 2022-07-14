У Херсоні окупанти чекають політтехнологів з РФ та облаштовують склади, - розвідка

У Херсоні окупанти облаштовують склад боєприпасів у драматичному театрі. Крім того, "адміністрація" міста чекає російських політтехнологів для проведення так званого "референдуму".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.
За даними розвідки, у приміщенні Херсонського драматичного театру ім. Миколи Куліша окупанти створили склад артилерійських снарядів. Розвантажування тривало в ніч з 11 на 12 липня. Зараз армія РФ посилено охороняє скверу та вулиці довкола театру.
Також окупанти видали другий номер російської газети "Надднепрянская правда" з тиражем до 40 тисяч примірників. Серед заголовків пропагандистського ЗМІ: "Херсон получит: паспорта, связь, российские банки", "Новости СВО", "Профсоюз всегда беспокоился о правах трудящихся" тощо.
Крім того, самопроголошені "керівники" Херсону очікують політтехнологів з Росії, які мають організувати підготовку та проведення "референдуму". Російських кураторів розмістять у готелі "Бордо", який вже охороняють бойовики.
Розвідка також зазначає, що до мобільного госпіталю у Херсоні два КамАЗи привезли близько 40 поранених російських солдатів.
Нагадаємо, нещодавно ЗСУ знищили ще один російський склад з боєприпасами під Херсоном.
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