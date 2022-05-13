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У Херсоні окупанти вбили ув'язненого в СІЗО. Прокуратура розпочала розслідування

Фото: окупанти вбили у Херсоні ув'язненого в СІЗО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські військові вбили ув'язненого в херсонському СІЗО. Прокуратура розпочала досудове розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, 11 травня російські солдати у змові з начальником херсонської колонії, який підозрюється у держзраді, застосували вогнепальну зброю. В результаті дій окупантів загинув ув'язнений.

Також російські військові взяли у полон чотирьох осіб, серед них виконувач обов’язків начальника слідчого ізолятора та начальник оперативного відділу.

За фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ) відкрито кримінальну справу.

Нагадаємо, начальнику однієї з колоній у Херсонській області, який перейшов на сторону окупантів, оголосили підозру у держзраді.

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ХерсонВійна Росії проти України