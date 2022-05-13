У Херсоні окупанти вбили ув'язненого в СІЗО. Прокуратура розпочала розслідування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Херсонська обласна прокуратура .

За даними слідства, 11 травня російські солдати у змові з начальником херсонської колонії, який підозрюється у держзраді, застосували вогнепальну зброю. В результаті дій окупантів загинув ув'язнений.

Також російські військові взяли у полон чотирьох осіб, серед них виконувач обов’язків начальника слідчого ізолятора та начальник оперативного відділу.

За фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ) відкрито кримінальну справу.