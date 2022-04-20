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У Херсоні окупанти вбили блогера. Його називали проросійським

Фото: Валерій Кулешов (khersonline net)
Автор: Марія Кучерявець

У Херсоні російські окупанти розстріляли 38-річного блогера Валерія Кулешова. Його тіло з множинними вогнепальними пораненнями знайшли в автівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя у Facebook.

"По вулиці Куліша 1А біля будинку констатували смерть жителя Херсона Кулешова Валерія Юрійовича. При огляді загиблого виявлені тілесні ушкодження у вигляді множинних вогнепальних поранень, а саме тулуба та верхніх кінцівок", - написав Хлань.

За його словами, Кулешова розстріляли в автомобілі Mazda біля під’їзду в Шуменському мікрорайоні. Інцидент стався сьогодні о 08:15 ранку.

Кулешова підозрюють у зв'язках із РФ

Як інформують в медіа, Валерій Кулешов у 2015 році був в АТО, після чого почав співпрацювати з проросійськими організаціями, а саме: супроводжував членів партії Шарія та ОПЗЖ.

Також блогер балотувався до парламенту як самовисуванець та намагався потрапити до Херсонської міської ради. Раніше повідомлялося, що в 2020 році Кулешов разом із соратником Іллі Киви Кирилом Стремоусовим побили журналіста місцевого видання.

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