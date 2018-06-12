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У Гельсінкі поліцейські відкрили стрілянину через озброєну людину

НовиниНадзвичайні події    12.06.2018 - 13:06
Ілюстративне фото: пістолет (facebook.com 93OMBR)
Ілюстративне фото: пістолет (facebook.com 93OMBR)

Чоловік був поранений і доставлений до лікарні

Співробітники поліції Гельсінкі відкрили у центрі міста стрільбу через озброєну людину. Про це повідомляє газета Helsingin Sanomat з посиланням на заяву поліції.

За словами видання, в поліцію надійшло повідомлення про чоловіка, який знаходився на вулиці недалеко від бензозаправної станції на перехрестях Маннергейминтіє і Корппаанм'яєнтіє, з пістолетом.

Співробітники правоохоронних органів спробували врегулювати ситуацію мирним шляхом, однак близько 05:30 ранку за місцевим часом конфлікт загострився, і поліція відкрила вогонь.

Як повідомляється, в поліцейській дільниці провінції Фінляндії Східна Уусімаа повідомили, що чоловік був поранений і доставлений до лікарні.

Зазначається, що розслідування справи про застосування поліцією зброї взяла під свій контроль Генеральна прокуратура.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті стрілянини в Чикаго (США) загинули троє людей, ще вісім отримали поранення.

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Теги публікації: Хельсинки, Стрільба, полиция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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