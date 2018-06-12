У Гельсінкі поліцейські відкрили стрілянину через озброєну людину

Чоловік був поранений і доставлений до лікарні

Співробітники поліції Гельсінкі відкрили у центрі міста стрільбу через озброєну людину. Про це повідомляє газета Helsingin Sanomat з посиланням на заяву поліції.



За словами видання, в поліцію надійшло повідомлення про чоловіка, який знаходився на вулиці недалеко від бензозаправної станції на перехрестях Маннергейминтіє і Корппаанм'яєнтіє, з пістолетом.

Співробітники правоохоронних органів спробували врегулювати ситуацію мирним шляхом, однак близько 05:30 ранку за місцевим часом конфлікт загострився, і поліція відкрила вогонь.

Як повідомляється, в поліцейській дільниці провінції Фінляндії Східна Уусімаа повідомили, що чоловік був поранений і доставлений до лікарні.



Зазначається, що розслідування справи про застосування поліцією зброї взяла під свій контроль Генеральна прокуратура.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті стрілянини в Чикаго (США) загинули троє людей, ще вісім отримали поранення.