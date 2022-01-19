У Helsi вносили фейкові дані про вакцинацію. Екс-заступнику міністра соцполітики оголосили підозру

Згідно з матеріалами слідства, керівник Київського дитячого діагностичного центру організувала схему, за якою підпорядковані їй лікарі щомісячно відраховували їй частину своєї заробітної плати для того, щоб продовжувати працювати у цій установі.

Задокументовано вимагання та одержання вказаною посадовою особою грошових коштів від лікарів на суму 46 тис. гривень. Після чергової передачі неправомірної вигоди у розмірі 30 тисяч гривень останню було затримано.

Крім цього встановлено, що в цій схемі брали участь також колишня радниця заступника голови КМДА та екс-заступник міністра соціальної політики України. Джерела РБК-Україна повідомили, що мова йде про Олександру Чуркіну.

Вони організували внесення до інформаційної системи "Helsi.me" завідомо неправдивих відомостей про вакцинацію громадян від COVID-19 без її фактичного проведення за грошову винагороду у розмірі 250 доларів, повідомили в прокуратурі.

Двоє з учасників групи здійснювали пошук потенційних клієнтів та приймали від них замовлення, після чого передавали дані про замовників директору закладу охорони здоров’я, яка скеровувала відповідні списки лікарю.

"Надалі відомості про начебто здійснену вакцинацію цих громадян вносились іншим учасником групи до електронної системи eHealth для подальшого завантаження до Єдиного порталу державних послуг "Дія", - йдеться у повідомленні.

На даний час на підставі ухвал суду проведено обшуки за місцями роботи та проживання фігурантів кримінального провадження. Під час обшуків вилучено мобільні телефони, чорнові записи, а також копії паспортів громадян України, які підтверджують протиправну діяльність.

"Зауважимо, що до початку проведення обшуку одна з фігуранток викинула свій мобільний телефон у вікно, а інша - сховала вимкнутий гаджет за шафою", - йдеться у повідомленні.

Очільницю медустанови затримано в порядку статті 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 362 КК України, іншим трьом фігурантам наразі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.