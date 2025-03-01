Хегсет угрожал Мексике военной операцией из-за картелей, - WSJ

По данным WSJ, первый телефонный разговор министра обороны США Пита Хегсета с высшими военными чинами Мексики, состоявшийся 31 января, вызвал напряженность между двумя странами.

Хегсет предупредил мексиканских официальных лиц, что если Мексика не примет меры против сговора между правительством страны и наркокартелями, то США могут предпринять односторонние военные действия. Это заявление шокировало и возмутило мексиканских представителей, которые восприняли его как угрозу военных действий на территории Мексики.

Министерство обороны США отказалось от комментариев по поводу произошедшего звонка. Однако госсекретарь США подчеркнул важность продолжающегося давления на мексиканские вооруженные силы для прекращения деятельности наркокартелей, которые угрожают безопасности США.

В обоих телефонных разговорах, проведенных между представителями США и Мексики, была подтверждена готовность углублять двустороннее военное сотрудничество, а также продолжать бороться с нелегальной миграцией.