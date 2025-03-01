Хегсет угрожал Мексике военной операцией из-за картелей, - WSJ

Разговор министра обороны США Пита Хегсета с высокопоставленными чиновниками Мексики вызвал напряжение. Мексиканские чиновники были возмущены из-за угрозы военных действий США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WSJ.
По данным WSJ, первый телефонный разговор министра обороны США Пита Хегсета с высшими военными чинами Мексики, состоявшийся 31 января, вызвал напряженность между двумя странами.
Хегсет предупредил мексиканских официальных лиц, что если Мексика не примет меры против сговора между правительством страны и наркокартелями, то США могут предпринять односторонние военные действия. Это заявление шокировало и возмутило мексиканских представителей, которые восприняли его как угрозу военных действий на территории Мексики.
Министерство обороны США отказалось от комментариев по поводу произошедшего звонка. Однако госсекретарь США подчеркнул важность продолжающегося давления на мексиканские вооруженные силы для прекращения деятельности наркокартелей, которые угрожают безопасности США.
В обоих телефонных разговорах, проведенных между представителями США и Мексики, была подтверждена готовность углублять двустороннее военное сотрудничество, а также продолжать бороться с нелегальной миграцией.
Напомним, что президент Мексики Клаудия Шейнбаум объявила, что ее партия предложила изменения в конституцию страны для усиления защиты суверенитета в ответ на признание США некоторых наркокартелей иностранными террористическими организациями.
Этот статус позволяет Государственному департаменту США вводить специальные санкции и расширяет возможности для преследования лиц, поддерживающих эти группировки, а также собирать военную разведку.
Хотя американские законодатели неоднократно поднимали вопрос о таком признании картелей, Мексика выступала против из-за опасений, что это может привести к военному вмешательству США и негативно повлиять на репутацию страны.
Отмечается, что конституционные изменения в Мексике являются более распространенными, чем в США, и Шейнбаум уже провела 12 реформ после вступления в должность 1 октября 2024 года.