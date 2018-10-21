Хашкаджи намагався перешкодити Ер-Ріяду вести компанію проти незгодних в Twitter, - NYT

Фото: Джамаль Хашкаджи (скріншот відео)

В розслідувані повідомляється, що влада Саудівської Аравії використовує ферму тролів для протидії незгодним

Журналіст The Washington Post Джамаль Хашкаджи намагався протидіяти владі Саудівської Аравії, яка проводить інформаційну компанію проти інакодумців у Twitter. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування New York Times.

Джерела видання, серед яких офіційні особи США та Саудівської Аравії, повідомляють, що сотні людей працюють на фермі тролів в Ер-Ріяді. Їх завдання заглушити голоси дисидентів "таких як Хашкаджи". В інформаційній компанії приймає участь кілька сотень співробітників, більшість яких є молодими людьми, вони отримують зарплату близько 3 тис. доларів США на місяць.

Працівники ферми тролів повинні виявляти у повідомленнях в Twitter дискусії, або критичні повідомлення по відношенню до влади Саудівської Аравії й намагатись відвернути увагу аудиторії від них. Наприклад, вони мають публікувати у гілках дискусій порнографічні матеріали, що приводить до видалення дискусії. Повідомляється, що ніби таким нападкам часто піддавався й сам Хашкаджи.

Видання повідомляє, що спецслужби США підозрюють владу королівства у користуванні послуг колишнього співробітника Twitter Алі Альзабара, який працював у соцмережі з 2013 по 2015 рік й був одним із розробників, що давало йому доступ до особистих даних користувачів.

Американські спецслужби вважають, що Альзабар міг передавати саудівській розвідці дані про необхідні акаунти. Хоч в Twitter і не знайшли цьому доказів, однак його було звільнено в грудні 2015 року, після чого він повернувся до Саудівської Аравії. Джерела видання повідомляють, що після цього він й почав працювати на владу королівства.

Головним стратегом ферми був екс-радник королівської канцелярії міністра Сауд аль-Кахтані, який раніше був звільнений зі свого поста у зв’язку з гибеллю журналіста Хашкаджи.

Також видання повідомляє, що перед своїм зникнення Хашкаджи намагався допомогти організувати добровольців, які б почали протидіяти в Twitter цій компанії. Повідомляється, що ніби він направив на ці цілі 5 тис. доларів "саудівському дисиденту, що проживає у Канаді".

Нагадаємо, Amnesty International вимагає від Саудівської Аравії пред'явити тіло журналіста Хашкаджи. Директор Amnesty International по кампаніям на близькому сході Самах Халіл заявив, що не можна довіряти саудівської версії розвитку подій. Він сказав, що потрібно провести розслідування під егідою ООН.