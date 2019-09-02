У Харківській області завершили розслідування щодо знущань над пасажирами метро

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У даний час один підозрюваний знаходиться під вартою, інші - вийшли під заставу

Прокуратура Харківської області завершила досудове розслідування стосовно 5 співробітників патрульної поліції у метрополітені Головного управління Національної поліції (ГУНП) за підозрою в хабарництві і систематичних знущаннях над пасажирами метро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої прокуратури.

Зазначається, що у даний час тільки один підозрюваний знаходиться під вартою, інші - вийшли під заставу.

"Прокуратура наполягала на утриманні під вартою без права внесення застави всіх фігурантів виробництва. Червонозаводський районний суд Харкова задовольнив клопотання прокурорів щодо чотирьох підозрюваних, ще одному призначили цілодобовий домашній арешт. Проте Харківський апеляційний суд пом'якшив заходи поліцейським, призначивши трьох з них розмір застави у сумі від 106 до 141 тис. грн, четвертого звільнили під особисте зобов'язання. Зараз підозрювані внесли певні судом суми і звільнилися з-під варти", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що слідство прокуратури зібрало докази неодноразових випадків перевищення службових повноважень з боку правоохоронців.

Також задокументовано 4 епізоди отримання неправомірної вигоди правоохоронцями. Патрульні діяли за налагодженою схемою: підходили до громадян, які виглядали як іногородні і під приводом перевірки документів починали з'ясовувати, з якою метою вони прибули в Харків. Потім - запрошували в поліцейську кімнату, де розповідали, що громадяни порушили закон, за що складали протокол про адміністративну відповідальність та оглядали особисті речі.

"Під час обшуку особистих речей своїх жертв правоохоронці вдавалися також до крадіжки коштів. В однієї жінки вони викрали 200 фунтів стерлінгів, у іншої - 3 тис. російських рублів. Більше того, щоб замаскувати таке свавілля, спільники вносили в протоколи неправдиві відомості про доставлених в поліцейську кімнату осіб", - уточнюють правоохоронці.

Фото: знущання поліцейських над пасажирами метро (khar.gp.gov.ua)

Нагадаємо, що у Харкові поліцейські жорстоко били людей на станції метро "Південний вокзал" і вимагали від них хабарі. Прокуратура Харківської області повідомила про підозру чотирьом працівникам сектору патрульної поліції, які підозрюються в знущання над затриманими та отриманні хабарів. Слідством встановлено непоодинокі випадки перевищення службових повноважень.

Як повідомляло РБК-Україна, в Краматорську поліцейських підозрюють у знущанні над водієм.