У Харківській області закрили дитячу поліклініку через спалах COVID-19 серед лікарів

У місті Первомайському Харківської області через спалах коронавірусу серед лікарів закрили дитячу поліклініку. Про це повідомив міський голова Микола Бакшеєв на своїй сторінці в Facebook.

Зараз у медичному закладі проходять роботи по дезінфекції, а також обстеження решти персоналу.

"Всі випадки захворювання мають легку або середню форму. Двоє медиків госпіталізовані, їх стан днями покращився. Двоє з підвищеною температурою 37-39 градусів знаходяться вдома. У решти немає яких-небудь симптомів, у моніторинг вони були включені, так як мали контакт з підтвердженими хворими", - написав Бакшеєв.

Нагадаємо, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що комісія МОЗ проведе розслідування причин високої кількості хворих коронавірусом в Чернівецькій області.

Відзначимо, в Україні найбільше нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19 виявлено у Чернівецькій, Рівненській областях та місті Києві. Зокрема, у Чернівецькій та деяких районах Рівненської області ввели адаптивний карантин.