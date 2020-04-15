У Харківській області зафіксована перша смерть від COVID-19

В Харківській області від коронавірусу померла 71-річна мешканка села Високопілля Валківського району, яка продавала в місцевій церкві свічки. Про це заявив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, передають місцеві ЗМІ.

За його словами, це перший летальний випадок в області.

"Людей, які контактували з померлою, може бути дуже багато і влада намагається встановити всіх осіб, які могли мати контакт з покійною. У таких людей візьмуть зразки для проведення тестів на коронавірус", - повідомив Кучер.

Також повідомлялося, що в Високопілля посилені поліцейські патрулі, у громадян на в'їзді в населений пункт перевіряють температуру.

За словами заступника голови Харківської ОДА Тараса Пастуха, не можна сказати, що село повністю перекрито. Однак, на в'їзді та виїзді з населеного пункту стоять патрулі.

"Весь транспорт по можливості направляється в об'їзд села. Якщо автомобіль має намір проїхати село транзитом, то водіям рекомендується проїжджати населений пункт без зупинок", - повідомив Пастух.

Нагадаємо, в Україні заражені коронавірусом 3764 особи. За останню добу зафіксовано 392 нових випадків інфікування та 10 смертей від COVID-19.