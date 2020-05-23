У Харківській області затримали чоловіка при спробі продажу гранат

У селищі Панютине Харківській області затримали чоловіка при спробі продажу двох ручних гранат. Він намагався виручити з продажу 1700 гривень.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як зазначається, 8 і 22 травня правоохоронці задокументували в місті Лозова факти збуту двох ручних гранат "РГД-5" за тисячу гривень і ручної гранати "Ф-1" за 700 гривень. Їх вилучили та направили на експертне дослідження.

"За вказаним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Зловмисник знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання", - йдеться в повідомленні.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру у вчиненні злочину та обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше у Харківській області затримали танкіста бойовиків "ДНР". Бойовик намагався через російський кордон повернутися в незаконне збройне формування.

Також РБК-Україна писало, що у Луганській області знайшли зброю найманців РФ біля лінії розмежування. Обшук провели в одного з місцевих, який жив неподалік від лінії розмежування.