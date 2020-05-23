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У Харківській області затримали чоловіка при спробі продажу гранат

Новини » Надзвичайні події     23.05.2020 - 11:33
У Харківській області затримали чоловіка при спробі продажу гранат
Фото: вилучена граната (npu.gov.ua)

Боєприпасами торгував 27-річний мешканець селища Панютине Лозівського району

У селищі Панютине Харківській області затримали чоловіка при спробі продажу двох ручних гранат. Він намагався виручити з продажу 1700 гривень.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як зазначається, 8 і 22 травня правоохоронці задокументували в місті Лозова факти збуту двох ручних гранат "РГД-5" за тисячу гривень і ручної гранати "Ф-1" за 700 гривень. Їх вилучили та направили на експертне дослідження.

"За вказаним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Зловмисник знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання", - йдеться в повідомленні.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру у вчиненні злочину та обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше у Харківській області затримали танкіста бойовиків "ДНР". Бойовик намагався через російський кордон повернутися в незаконне збройне формування.

Також РБК-Україна писало, що у Луганській області знайшли зброю найманців РФ біля лінії розмежування. Обшук провели в одного з місцевих, який жив неподалік від лінії розмежування.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Харківпродажабоеприпасы
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