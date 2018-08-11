У Харківській області біля житлового будинку знайшли гранату

Гранату знайшов 35-річний мешканець Чугуївського району і сховав вдома

Сьогодні, 11 серпня, у Харківській області у Чугуївському районі біля житлового будинку знайшли гранату. Про це повідомляє прес-служба Головного упраління Національної поліції у Харківській області.

Як зазначається, гранату знайшов 35-річний мешканець Чугуївського району. Він знайшов боєприпас у лісі, приніс додому та сховав.

"Вночі наряд поліції виїхав за викликом на сімейну сварку. Під час роботи на місці події поліцейські помітили біля будинку гранату РГД-5, присипану піском", - йдеться у повідомленні.

Фото: знайдена граната

Речовий доказ вилучено та направлено на дослідження. Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що вчора к Києві повідомляли про мінування Майдану Незалежності. Інформація виявилась неправдива.

Також раніше у Києві на території вулиці Верхній Вал знайшли предмет, схожий на гранату. Він був знайдений на алеї поблизу вулиці Верхній Вал, 24. Експерти вилучили предмет, схожий на гранату Ф1 та направили на додаткову експертизу.