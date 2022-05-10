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У Харківській області тероборона показала, як шведським РПГ знищують новітній танк РФ

Шведський РПГ (wikimedia)
Автор: Тетяна Самарук

Біля селища Старий Салтів Харківської області бійці територіальної оборони ліквідували ще один новий російський танк Т-90М "Прорив".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Зазначається, що танк був знищений зі шведського ручного протитанкового гранатомета "Карл Густав".

"Гордість російської танкової промисловості знищив шведський ручний протитанковий гранатомет "Карл Густав". Дякуємо шведському народу та королю за допомогу", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ знищили російський танк у Донецькій області.

Також ми писали, що на півдні України ЗСУ з боєм зірвали спробу ворога вивести групу розвідки.

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