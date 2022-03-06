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У Харківській області російські військові вбили вже 126 цивільних

Автор: Володимир Костирін

У Харківській області жертвами російських окупантів за час війни стали вже 194 людини, серед яких 126 - цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi.

Так, за даними поліції, за 10 днів повномасштабної війни, розпочатої проти нашої країни Росією 24 лютого - ворожі військові вбили на території Харківської області 126 цивільних, у тому числі - 5 дітей.

Серед загальної кількості загиблих:

  • 35 військових ЗСУ,
  • 4 поліцейських,
  • 6 нацгвардійців,
  • 4 прикордонники,
  • 4 десантники Харківського національного університету Повітряних сил,
  • 1 працівника СБУ,
  • 14 бійців територіальної оборони.

"Поранено під час обстрілів в області 433 людини, серед них 312 - цивільні", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Харківській області спіймали коригувальника вогню російських окупантів.

Нагадаємо, 3 березня в результаті нічного авіаудару російських окупантів по Ізюму Харківській області загинули 8 осіб, серед яких двоє дітей.

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ХарківВійна Росії проти України