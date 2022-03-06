У Харківській області російські військові вбили вже 126 цивільних

У Харківській області жертвами російських окупантів за час війни стали вже 194 людини, серед яких 126 - цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi .

Так, за даними поліції, за 10 днів повномасштабної війни, розпочатої проти нашої країни Росією 24 лютого - ворожі військові вбили на території Харківської області 126 цивільних, у тому числі - 5 дітей.

Серед загальної кількості загиблих:

35 військових ЗСУ,

4 поліцейських,

6 нацгвардійців,

4 прикордонники,

4 десантники Харківського національного університету Повітряних сил,

1 працівника СБУ,

14 бійців територіальної оборони.

"Поранено під час обстрілів в області 433 людини, серед них 312 - цивільні", - йдеться в повідомленні.