У Харківській області російські військові розстріляли авто ексдепутата облради

Російські окупанти 8 квітня розстріляли автомобіль директора Вовчанського лісгоспу, ексдепутата Харківської обласної ради Сергія Пієва. Чоловік загинув на місці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу обласного управління лісового та мисливського господарства.
"8 квітня повертаючись додому після робочого дня його машину було розстріляно зі стрілецької зброї. Через численні поранення Сергій Миколайович помер на місці", - йдеться у повідомленні.
Сергій Пієв був депутатом Харківської обласної ради сьомого скликання протягом 2015-2020 років.
Також зазначимо, що Вовчанськ, де сталася трагедія, наразі знаходиться у тимчасовій окупації.
Нагадаємо, українські військові звільнили від російської окупації село Вільхівка Харківської області.
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