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У Харківській області перевіряють понад 30 підозр на коронавірус

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 15:18
У Харківській області перевіряють понад 30 підозр на коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За добу зафіксували 6 випадків з підозрою на коронавірус

У Харківській області станом на 8 квітня перевіряють понад 30 випадків з підозрою на зараження коронавірусом. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер на сторінці в Facebook.

За його словами, наразі в області підтверджено 5 випадків захворювання на коронавірус, 3 підозри вже було спростовано. На підтвердження очікують ше 32 підозри, 6 з яких було виявлено за останню добу.

"Серед хворих осіб 3 госпіталізовані, 2 перебувають на самоізоляції. Серед підозр цифри однакові - 15 людей госпіталізовано та 15 - на самоізоляції", - розповів він.

Кучер додав, що в Харківській області не зафіксовано жодного летального випадку від коронавірусу та жодного одужання від захворювання на COVID-19.

"На жаль, маємо 2 летальних випадки, але лабораторно COVID-19 не підтверджено. Найближчим часом ці підозри будуть зняті з обліку", - додав керівник ОДА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сумській області померла жінка з підозрою на коронавірус. Остаточні результати лабораторних досліджень свідчать про те, що жінка була хвора на COVID-19.

Як писало РБК-Україна, станом на ранок 8 квітня в Україні виявлено 1668 випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу зафіксували 206 нових випадків зараження та ще 7 смертей.

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