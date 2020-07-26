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В Харківській області сталася смертельна ДТП з мотоциклістом

Катеринівка, Неділя 26 липня 2020 01:45
В Харківській області сталася смертельна ДТП з мотоциклістом
Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Відбулося зіткнення з вантажівкою

У Харківській області в селі Катеринівка Лозівського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки та мотоцикла. В результаті загинула одна людина.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Аварія сталася 25 липня близько 12:00 на автошляху "Мерефа-Павлоград".

Зіткнулися вантажний автомобіль "МАН" під керуванням 48-річного водія та мотоцикл Honda під керуванням 24-річного водія. В результаті автопригоди мотоцикліст отримав смертельні тілесні ушкодження.

Слідчим вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини аварії встановлюються.

РБК-Україна писало, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) в Кам'янці-Подільському за участі карети "швидкої" та легкового автомобіля постраждали 9 людей.

Раніше повідомлялося, що у Броварському районі Київської області сталася ДТП з жертвами.

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