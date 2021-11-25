На в'їзді в Харків сталася смертельна ДТП. Одна з вантажівок розчавила легковий автомобіль

Повідомлення про аварію надійшло о 18:25.

За попередніми даними в ДТП потрапили три легкових автомобілі й дві вантажівки, одна з яких розчавила таксі.

Фото: в Харківській області сталося масштабне ДТП (facebook.com/police.kharkov)

Є загиблі, однак їх кількість поки що невідома.

"На місці працюють співробітники слідчо-оперативної групи та рятувальники", - пише пресслужба.