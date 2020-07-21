У Харківській області сталось подвійне ДТП з поліцейським авто

Фото: поліцейські (РБК-Україна)

Поліцейські переслідували нетверезого водія

У місті Краснограді (Харківська область) поліцейські, переслідуючи нетверезого водія, потрапили в подвійну дорожньо-транспортну пригоду (ДТП). В результаті аварії постраждалих немає.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Як встановлено, правохоронці виявили автомобіль Chevrolet Аveo, водій якого переїхав зелене насадження на вулиці з одностороннім рухом. Вимогу поліцейських зупинити автомобіль він ігнорував і продовжував їхати з великою швидкістю.

Зазначається, що через деякий час у результаті різкої зупинки автомобіля Chevrolet Аveo на червоний сигнал світлофора на вулиці Полтавській службовий автомобіль Renault Dokker в’їхав у зазначений автомобіль. Chevrolet Аveo своєю чергою зіткнувся з Hyundai, який стояв попереду нього.

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