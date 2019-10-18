У Харківській області сталося ДТП за участю вантажівки, є жертви

У Харківській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки і легкового автомобіля, одна людина загинула, ще четверо постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції в Харківській області.

Повідомляється, що ДТП сталося на 126 км автодороги "Харків-Красноград-Перещепине". Вантажний автомобіль "МАН" скоїв зіткнення з припаркованим на узбіччі легковиком "ВАЗ".

"В результаті ДТП загинув 29-річний водій легковика. Його 22-річну дружину і дитину 2019 народження з травмами доставили в лікарню міста Новомосковськ Дніпропетровської області. Ще один 51-річний пасажир автомобіля "ВАЗ" та 35-річний водій вантажівки були доставлені для обстеження в Красноградську лікарню", - йдеться в повідомленні.

Стосовно події було відкрито кримінальне провадження за ч. ст 2.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Тернопільській області автомобіль злетів у кювет і врізався в дерево. В результаті аварії загинули дві 20-річні дівчини.

Також РБК-Україна писало, що у Львівській області сталася аварія між двома автомобілями, в результаті чого загинула одна людина. Ще четверо були госпіталізовані з травмами.