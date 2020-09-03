У Харківській області сталася стрілянина за участі співробітника СБУ

Правоохоронці почали розслідування щодо співробітника Служби безпеки України. Спецслужбовця підозрюють у стрілянині з пістолету для відстрілу гумових куль у 30-річного чоловіка.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Попередньо встановлено, що нетверезий старший консультант-експерт СБУ вранці 2 вересня, перебуваючи у розважальному закладі, декілька разів вистрілив з пістолета "ПМ-Т". В результаті інциденту 30-річний чоловік отримав поранення.

Персонал закладу викликав поліцію, яка передала справу ДБР. У приміщенні розважального закладу правоохоронці вилучили пістолет "ПМ-Т", два магазини, 13 набоїв з гумовою кулею та три гільзи від патрону.

Фото: на місці стрілянини (dbr.gov.ua)

Правоохоронці почали розслідування за фактом хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї. Винуватцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Нагадаємо, вчора у кафе під Києвом сталася стрілянина, в результаті якої постраждали троє чоловіків.

Поліція вже встановила понад 20 причетних до стрілянини під Києвом, серед підозрюваних громадянин Росії.