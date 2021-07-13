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В Харківській області сталася сутичка в кафе: одну людину підстрелили, іншу - вдарили ножем

Автор: РБК-Україна

У Харківській області у місті Мерефа сталася сутичка зі стріляниною. В результаті постраждали двоє людей - 25 та 47-річні жителі Зміївського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Слідчі встановили, що чоловік вчинив конфлікт з відвідувачами кафе, в ході якого застосував вогнепальну зброю, перероблену саморобним способом. Зловмисник намагався втекти з місця скоєння злочину, однак товариш постраждалого наздогнав кривдника. Зловмисник накинувся на нього з ножем та наніс поранення.

Особу правопорушника вдалося встановити. Ним виявився 32- річний мешканець міста Мерефа.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Згідно з санкціями статей чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.

12 липня зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочинів.

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ХарківСтрільба