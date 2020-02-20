У Харківській області призупинили навчання через спалах гепатиту

У смт Борова (Харківська область) призупинили навчання у школах через спалах гепатиту "А". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Харківського обласного лабораторного центру МОЗ.

Зазначається, що призупинено навчально-виховний процес в установі розпорядженням голови Борівської райдержадміністрації. Коли в школі відновлять навчання, поки невідомо.

"Хворий, який був госпіталізований до КНП ХОР "Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня" виписаний 18.02.2020 у задовільному стані, 3 хворих госпіталізованих до інфекційного відділення КНП "Борівська центральна районна лікарня" продовжують лікування", - йдеться у повідомленні.

Зараз у навчальному закладі проводять дезінфекцію, а за дітьми, які контактували з хворими, спостерігають медики.

Згідно з попереднім епідеміологічним розслідуванням, інфекцію приніс до закладу перший хворий. Під час спілкування з ним інші учні заразилися контактно-побутовим шляхом при недотриманні правил особистої гігієни.

За результатами вірусологічного дослідження питної води, збудник вірусного гепатиту "А" не виявили.

Нагадаємо, декілька місяців тому у Чернігові був виявлений гепатит. Тоді кількість людей, які захворіли вірусним гепатитом "А" була понад 40 осіб. Повідомлялося, що хворим встановили діагноз вірусний гепатит "А" середнього ступеня тяжкості, підтверджений лабораторно.

Як повідомляло РБК-Україна, поліція відкривала кримінальне провадження за фактом масового захворювання на гепатит "А" в Чернігові. Правоохоронці проводять розслідування за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь.