У Харківській області потяг на смерть збив чоловіка

В Лозівському районі Харківської області товарний поїзд на смерть збив чоловіка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Харківської поліції.

За попередньою інформацією силовиків, 61-річний чоловік сидів на рейках і не реагував на сигнали машиніста.

"Інформація про подію зареєстрована в Лозівському відділі поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - йдеться в повідомленні поліції.

Нагадаємо, 23 жовтня в Карлівському районі Полтавської області потяг на смерть збив чоловіка, який лежав не залізничному шляху.

Раніше у Львівській області поїзд збив підлітка. 17-річний житель Львова отримав несумісні з життям травми. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276, а саме порушення правил безпеки або експлуатації залізничного транспорту.

Також РБК-Україна писало, що в Запорізькій області в селі Павлівське на рейках виявили тіла трьох осіб. Правоохоронці встановили, що люди загинули в результаті наїзду поїзда. За фактом інциденту було відкрито кримінальну справу.