В Харківській області підтвердили випадок захворювання на дифтерію

В Харківській області бактеріологічне дослідження підтвердило наявність нетоксигенні штами дифтерійної палички у хворого ангіною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Як повідомляється, пацієнтка зараз отримує лікування антибіотиками.

"Сьогодні о 14:30 по Харківській області надійшло екстрене повідомлення про бактеріологічне виділення нетоксигенні штами дифтерійної палички у хворого ангіною. Пацієнтка перебуває в стаціонарі і отримує лікування антибіотиками. Сироватка не вводилася у зв'язку з виділенням мікроорганізму, який не виробляє токсин", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, епідеміологи обласного Центру громадського здоров'я здійснюють заходи за місцем проживання та роботи пацієнтки. Всього обстежено 27 осіб.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заяивила, що станом на 1 листопада в Україні зареєстровано 21 випадок захворювання на дифтерію.

За словами генерального директора Центру громадського здоров'я Моз Володимира Курпіта, просновная причина збільшення кількості випадків захворювання на дифтерію пов'язана з недостатнім охопленням вакцинації. Він додав, що з-за низького рівня вакцинації від дифтерії існує загроза поширення хвороби.