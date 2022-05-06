У Харківській області окупанти розстріляли колону з 15 автомобілів: є загиблі

Російські окупанти 4 травня у Харківській області розстріляли колону з 15 приватних автомобілів, в яких знаходились мирні жителі. Внаслідок цього загинули люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

У Харківській області окупанти розстріляли колону з 15 автомобілів (t.me/prokuratura_kharkiv)

На узбіччі між населеними пунктами смт Старий Салтів та села Верхній Салтів знайдено шість пошкоджених автівок та чотири згорілих тіла.

Зокрема, по дорозі біля смт Старий Салтів Чугуївського району військовослужбовці ЗС РФ обстріляли вказану колону автомобілів з мирними мешканцями.

За даними слідства, 4 травня 15 приватних автівок виїхали з окупованого російськими військовими міста Вовчанськ Чугуївського району.

Раніше ми повідомляли, що вчора, 5 травня, одна з громад Харківської області зазнала ракетного удару.

Також ми писали, що у Харківській області під час обстрілу загинув житель села, поранено дитину.

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