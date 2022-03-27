У Харківській області окупанти обстріляли мирне населення, загинули семеро людей

Сьогодні, 27 березня, російські військові здійснили артилерійський обстріл села Оскіл Ізюмського району Харківської області, в результаті чого загинули 7 осіб і ще 4 - отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Харківської обласної прокуратури.

Обстріл пошкодив один житловий будинок, в якому загинули 4 людини, серед них і 7-річний хлопчик. Крім того, поранення отримала 4-річна дитина.

Також в інших частинах села при обстрілі загинули ще 3 людини, серед яких - 16-річний хлопець. Чотири людини отримали поранення.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБ України в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч.2 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.