ru ua
Пн, 28 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Харківській області окупанти обстріляли мирне населення, загинули семеро людей

Новость на русском →
Харків, Неділя 27 березня 2022 23:47
У Харківській області окупанти обстріляли мирне населення, загинули семеро людей Фото: російські військові (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 27 березня, російські військові здійснили артилерійський обстріл села Оскіл Ізюмського району Харківської області, в результаті чого загинули 7 осіб і ще 4 - отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Харківської обласної прокуратури.

Обстріл пошкодив один житловий будинок, в якому загинули 4 людини, серед них і 7-річний хлопчик. Крім того, поранення отримала 4-річна дитина.

Також в інших частинах села при обстрілі загинули ще 3 людини, серед яких - 16-річний хлопець. Чотири людини отримали поранення.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБ України в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч.2 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Харківській області окупанти викрали чиновників міськради Балаклії.

Ми також писали про те, що російські військові завдали ракетного удару по нафтобазі в Дубно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна Росії проти України
NEWS
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
DAILY
Культурний фронт. Як у Києві захищають пам'ятники та історію від Росії
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Культурний фронт. Як у Києві захищають пам'ятники та історію від Росії