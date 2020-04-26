У Харківській області обмежили в'їзд до села, де стався спалах COVID-19 в психлікарні

У Харківській області обмежили в'їзд до села Стрілеча, де стався спалах коронавірусу у психіатричній лікарні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської районної державної адміністрації Артура Товмасяна в Facebook.

За словами Товмасяна, після виявлення спалаху коронавірусу в обласній психлікарні було зібрано позачергове засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На засідання було ухвалено рішення щодо обмеження в'їзду до населеного пункту.

Так, на в'їздах в село Стрілеча було встановлено контрольно-пропускні пункти, а населення буде додатково проінформовано про порядок пропуску через КПП.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харківській обласній психіатричній лікарні зафіксували спалах коронавірусного захворювання. Інфікування коронавірусом підтвердили в 11 пацієнтів психлікарні. Виявлені випадки у психлікарні становлять половину кількості нових заражень в Харківській області.

Також РБК-Україна писало, що у Харківській області через спалах коронавірусу закрили на карантин село Високопілля, Валківського району. У населеному пункті ввели режим суцільної обсервації, який триватиме протягом двох тижнів.