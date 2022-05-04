RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харківській області під час обстрілу загинув житель села, поранено дитину

Фото: російські окупанти обстріляли Харківську область, загинув чоловік, поранено дитину (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

У Харківській області унаслідок обстрілу загинув мирний житель. Поранення отримала 11-річна дитина.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Зазначається, що чоловік загинув під Балаклією. Дитина отримала поранення в Лозівському районі.

Нагадаємо, російські окупанти вдень 3 травня обстріляли центр Харкова. Унаслідок удару загорівся дитячий атракціон в міському парку і ще кілька об'єктів.

Також сьогодні вранці окупанти обстріляли фабрику в Харківській області, одна людина загинула.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків