У Харківській області під час обстрілу загинув житель села, поранено дитину

У Харківській області унаслідок обстрілу загинув мирний житель. Поранення отримала 11-річна дитина.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Зазначається, що чоловік загинув під Балаклією. Дитина отримала поранення в Лозівському районі.
Нагадаємо, російські окупанти вдень 3 травня обстріляли центр Харкова. Унаслідок удару загорівся дитячий атракціон в міському парку і ще кілька об'єктів.
Також сьогодні вранці окупанти обстріляли фабрику в Харківській області, одна людина загинула.
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