ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Харківській області чоловік розстріляв відпочивальників з дітьми

Новини » Надзвичайні події     28.06.2020 - 01:22
У Харківській області чоловік розстріляв відпочивальників з дітьми
Фото: пістолет (РБК-Україна)

В результаті події постраждали двоє чоловіків, один з яких помер

У Харківській області чоловік влаштував стрілянину по великій компанії відпочивальників з дітьми. В результаті інциденту постраждали двоє чоловіків, один з яких помер.

Про це повідомляє прес-служба Нацполиции Харківської області.

Повідомлення про стрілянину надійшло до відділення поліції 27 червня о 20:42.

Як повідомили в поліції, в селі Гусарівка неподалік кар'єру відпочивала компанія з 10 осіб з дітьми. З лісу вийшов невідомий і здійснив у їхній бік кілька пострілів з невстановленої зброї.

"Попередньо, він перебував у стані алкогольного сп'яніння. У результаті двоє чоловіків отримали вогнепальні поранення. Постраждалих доставили в лікарню, 27-річний чоловік від отриманих поранень помер", - відзначили а поліції.

Стрільцем виявився 53-річний мешканець Барвенківського району. Правоохоронці затримали його на місці події та вилучили зброю.

Інформація внесена до Єдиного реєстру. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. Зараз правоохоронці з'ясовують обставини стрілянини.

Нагадаємо, у Вишневому Київської області місцевий житель влаштував стрілянину по компанії людей, в результаті якої одна людина отримала поранення.

Раніше в Одесі поліцейський відкрив стрілянину, щоб розігнати масову бійку між мешканцями однієї з багатоповерхівок.

Також повідомлялося, про стрільбі з автомата біля житлового будинку в Мукачеві.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Надія Собенко

Теги Новини України ХарківХарківполицияСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся