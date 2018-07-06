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У Харківській області у лісосмузі виявили схрон з гранатометами

НовиниНадзвичайні події    06.07.2018 - 12:34
Фото: боєприпас (hk.npu.gov.ua)
Фото: боєприпас (hk.npu.gov.ua)

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження

У Харківській області правоохоронці виявили у лісосмузі схрон з гранатометами. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області Facebook.

Як повідомляється, правоохоронці вилучили у лісосмузі поблизу села Кислівка 5 одиниць переносної вогнепальної зброї. Про схрон правоохоронцям повідомив місцевий мешканець.

Наразі за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

 

Фото: виявлений схрон (facebook.com/police.kharkov)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що піротехніки Держслужби з надзвичайних ситуацій з початку 2018 року вилучили понад 28,6 тис. боєприпасів.

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Теги публікації: Харків, полиция, боеприпасы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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