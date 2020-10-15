У Харківській області не вистачає лікарняних ліжок для лікування коронавірусу

У Харківській області не вистачає лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Хворих доводиться розміщувати в коридорах.

Про це на сесії облради заявив заступник голови Харківської облдержадміністрації Тарас Пастух.

За його словами, ситуація в області вже відповідає навіть не "червоному", а більш серйозному рівню.

"Сьогодні госпіталізувати хворих, які потребують кисневої підтримки, потребують інтенсивної терапії, вже стало досить складно, іноді взагалі неможливо. Наприклад, якщо установа визначена для 100 пацієнтів, там, як правило, вже знаходиться 110-120 хворих. Вони можуть знаходиться і в коридорах, і можуть ущільнюватись їх розміщення в самих палатах ", - сказав Пастух.

Він додав, що згідно зі статистикою не все лікарняні ліжка в Харківській області заповнені. Цей показник становить 72-75%. Однак це пов'язано з тим, що для лікування коронавірусу виділені дитячі лікарні та лікарні для вагітних.

"Таких ліжок є 630 в трьох медустановах. Заповненість цих ліжок - 20-25% середньодобова. Ці ліжка в принципі не можуть бути заповнені дорослими, для яких ці медустанови не пристосовані", - сказала заступник голови ОДА.

Зараз в області вже задіяні 2800 ліжок для лікування COVID-19.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в лікарні госпіталізовані вже понад 20 тисяч хворих коронавірусом. В цілому в Україні є 52 тисячі ліжок для хворих COVID-19.

Також повідомлялося, що в Україні за добу 5062 людини захворіли COVID-19. Найбільше заражень в Харківській, Донецькій областях та в Києві.