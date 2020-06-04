У Харківській області група молодиків порізала колеса та обстріляла вікно поліцейського авто

Фото: затримання чоловіків, які напали на поліцейських (npu.gov.ua)

Напередодні ці ж чоловіки погрожували керівнику одного з відділів поліції

В Краснокутському районі Харківської області правоохоронці затримали групу чоловіків, які погрожували працівникам поліції. Озброєні молодики, які назвали себе поселенцями Слобожанської Січі, оточили правоохоронців і пошкодили їхнє авто.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Як зазначається, інцидент стався 3 червня.

"Чоловіки тримали в руках палиці, сокиру та зброю. Агресивно налаштовані молодики погрожували правоохоронцям, порізали колеса та розбили вітрове скло в автівці, а також зробили один постріл зі зброї у бокове скло", - повідомили в поліції.

Також встановлено, що 2 червня, ці ж чоловіки погрожували керівнику одного з відділів поліції та перешкоджали його вільному пересуванню.

Відомості за фактом правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) та за ч. 1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України".

Статті передбачають позбавлення волі строком до 15 років або довічне ув'язнення.

Фото: затримання чоловіків, які напали на поліцейських (npu.gov.ua)

Згодом зявилось відео з місця інциденту, яке знімали затримані. Вони заявили, що правоохоронці слідкували за ними за допомогою дрона.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області під Нікополем чоловік погрожував підірвати гранатою поліцейських.

Раніше у Хмельницькому нетверезий чоловік із травматичної зброї стріляв у дільничного офіцера поліції, який у результаті інциденту отримав поранення.

Також РБК-Україна повідомляло, що поліція перекрила рух на мосту Метро після анонімного дзвінка про мінування.

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Автор: Надія Собенко