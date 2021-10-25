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У Харківській області грибами отруїлися три людини: двоє перебувають у реанімації

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Харківській області три людини отруїлися грибами. Двоє з них перебувають у реанімації у важкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України.

Відзначається, що троє жителів Харкова вживали мариновані гриби з банки, яка мала ознаки бомбажу. Вони прокип'ятили її вміст, проте від ботулізму це не врятувало.

На четверту добу у 75-річного чоловіка, а у його 46-річного сина - на п'яту, з'явилися симптоми отруєння. Їх спочатку помістили в Харківську міську лікарню швидкої та невідкладної допомоги, а потім перевели в клінічну лікарню №2. Чоловіки перебувають у реанімації у важкому стані.

Третя людина, яка вживала гриби разом з потерпілими, не отримала серйозних наслідків для здоров'я.

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ХарківМінстерство охорони здоров'я України