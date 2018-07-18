У Харківській області у ДТП постраждали двоє дітей

ДТП сталася під Чугуєвом

У Харківській області неподалік міста Чугуєв внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) постраждали двоє дітей. Про це йдеться у повідомленні прес-служби облуправління поліції у Facebook.

Як зазначається, аварія за за участю "Газелі" та "Опеля" сталася сьогодні, 18 липня, пообіді, близько 13:30, на пішохідному переході. Внаслідок аварії постраждали діти, які знаходилися у легковому авто.

"Зі струсом головного мозку 4-річна дівчинка та 8-річний хлопчик доставлені до харківської лікарні. Стан їх здоров’я задовільний", - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

Фото: ДТП у Харківській області (facebook.com/police.kharkov)

Нагадаємо, сьогодні у центрі Полтави автомобіль в’їхав у підземний перехід, загинув 27-річний чоловік.