В Харківській області в ДТП загинули два пішохода

У Харківській області вчора, 21 листопада, в результаті дорожньо-транспортних пригод (ДТП) загинули два пішохода. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Зазначається, що о 19:30 до поліції зателефонував 20-річний водій автомобіля Toyota та повідомив, що в селі Дворічний Кут Дергачівського району біля магазину по вулиці Центральній він не впорався з керуванням та наїхав на людину. Від отриманих травм 79-річний чоловік помер.

Того ж дня близько 17:40 в селі Каменка Ізюмського району на автошляху Київ-Харків-Довжанський 34-річний водій автомобіля Opel Vivaro скоїв наїзд на 50-річну жінку, яка переходила дорогу у невстановленому місці. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці події.

Фото: місце події (hk.npu.gov.ua)

Події зареєстровані в Єдиному обліку територіальних відділів поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, у Хмельницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), унаслідок якої загинули двоє людей. Водій збив двох велосипедистів на трасі.

Раніше повідомлялося, що у Вінниці зранку 22 листопада на проспекті Коцюбинського сталася смертельна доржньо-транспортна пригода (ДТП).