У Харківській області домінує штам коронавірусу "Дельта"

У Харківській області панує штам коронавірусу "Дельта". У більшості людей захворювання протікає у легкій формі.

Про це заявив заступник голови Харківської облдержадміністрації Михайло Черняк, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Kharkiv Today .

За його словами, минулому тижня були спрямовані 50 зразків відібраного матеріалу до лабораторії у Києві. Ми отримали перед вихідними підтвердження, що з 50 відправлених, 45 - підтверджені зразки на "Дельту".

"Ми вже маємо офіційне підтвердження, що саме "Дельта" у нас панує на території області", - заявив він.

Йдеться як про жителів Харкова, так і області, у більшості захворювання протікає у легкій формі. Жоден з них не госпіталізований.